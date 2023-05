Ximen Minings Explorationsarbeiten im Jahr 2023 umfassen Bohrungen auf Projektgebiet Wild Horse Project, Cranbrook BC

Foto eines örtlichen Prospektors vor einem bemalten Goldnugget-Felsen auf dem Konzessionsgebiet Wild Horse.

Das Projekt Wild Horse liegt nordöstlich von Fort Steele Cranbrook, B.C, und deckt Quellgebiete der berühmten historischen Seifengoldlagerstätte Wild Horse River ab. Hartgestein-Gold wurde in diesem Gebiet bereits 1895 entdeckt. Im Jahr 2015 wurde Goldmineralisierung auf dem Claim Lone 4 auf Gold Mountain gefunden, wo goldführende Quarzerzgänge in nordöstlich verlaufenden Scherzonen und Brekzien auftreten (BC Assessment Report 35844). Lone 4 wurde 2016 erbohrt, aber das Bohrloch wurde in der Mineralisierung eingestellt. Im Sommer 2021 wurde das Bohrloch erweitert und durchschnitt Quarz-Stockwerk-Mineralisierung und brekzienartige Mineralisierung, die sich vom Ende des Bohrlochs von 2016 in die Tiefe erstreckt. Ein mineralisierter aus beiden Bohrungen zusammengenommener Abschnitt war 86 Meter lang und wies einen Durchschnittsgehalt von 0,36 Gramm Gold pro Tonne auf (BC Assessment Report 39757). Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es das Potenzial für eine in großen Tonnagen abbaubare Lagerstätte gibt.

Foto des Bohrkerns aus Bohrloch GM21-01 mit Quarz-Stockwerk.

In diesem Jahr möchte Ximen ein Gebiet erbohren, wo Gold zuvor aus Abraumproben ausgewaschen wurde. „Ausgewaschene Konzentrate aus Geschiebemergel im Zielgebiet ergaben reichlich Goldkörner. Die Goldkörner sind scharfkantig und haben allgemein eine Größe von weniger als 1 mm“, wobei eine Probe 35 Goldkörner enthielt (BC Assessment Report 34212).

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Berichte, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, zwar von einer qualifizierten Person untersucht, aber nicht überprüft wurden. Weitere Arbeiten sind nötig, um die Richtigkeit der historischen Werte, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, zu bestätigen.