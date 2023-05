Seitdem hat der Sektor ein beispielloses Wachstum und Fortschritte erlebt und der globalen Logistikbranche seinen Stempel aufgedrückt, was ein direktes Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen des MOTLS ist. Im kürzlich von der Weltbank veröffentlichten Logistics Performance Index 2023 (LPI) hat Saudi-Arabien erhebliche Fortschritte gemacht und ist von Platz 55 im Jahr 2018 um 17 Ränge auf Platz 38 aufgestiegen.

Um die Bemühungen des Königreichs in diese Richtung zu unterstützen, hat Seine Königliche Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman umfassende Programme eingeführt, die sich auf verschiedene Aspekte des Sektors konzentrieren. Die Nationale Transport- und Logistikstrategie (NTLS) wurde 2021 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die menschlichen und technischen Fähigkeiten im Transport- und Logistiksektor des Königreichs zu stärken. Zu Beginn des Jahres 2019 wurde das Nationale Programm für industrielle Entwicklung und Logistik (NIDLP) ins Leben gerufen, um die industriellen und logistischen Fähigkeiten des Landes auszubauen und es als weltweit führendes Land in diesem Bereich zu positionieren.

Die Programme zielen darauf ab, das Königreich zu einem globalen Logistikzentrum zu machen. Mit seiner einzigartigen geografischen Lage, die drei Kontinente miteinander verbindet: Europa, Asien und Afrika, befindet sich das Land in einer vorteilhaften Position, um zum Tor zu werden, das den Handel und den Warenverkehr zwischen den Kontinenten erleichtert. Das Land liegt an der Handelsroute Asien-Europa und beherbergt bereits 12 % des jährlichen weltweiten Containerverkehrs.

Saudi-Arabien ist auf dem besten Weg, seine Wirtschaft vom Öl wegzubringen und ein vielfältigeres und ganzheitlicheres Wirtschaftssystem aufzubauen. Derzeit trägt der Logistiksektor 6 % zum saudischen BIP bei und wird bis 2030 voraussichtlich 10 %, d.h. rund 20,1 Milliarden SAR, beitragen.

Um seine Cargokapazität zu erhöhen und die Lieferketten weiter zu stärken, kündigte das Königreich die Einrichtung von 59 Logistikzonen bis 2030 an, von denen 21 bereits in Betrieb sind. Das Land weihte außerdem seine erste integrierte Sonderlogistikzone am internationalen Flughafen King Khalid in Riad ein. Die Maßnahmen sind Teil der Strategie zur Entwicklung der Infrastruktur und zielen darauf ab, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Investitionen anzuziehen und die Einnahmen des Sektors außerhalb des Ölsektors bis 2030 auf etwa 45 Milliarden Riyals pro Jahr zu steigern.