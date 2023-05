GR Silver Mining mit neuem Bonanza-Bohrloch!

Im vergangenen Jahr schon meldete GR Silver Mining (0,08 CAD | 0,06 Euro; CA36258E1025) ein Monster-Bohrloch mit kiloweise Silber ( ausführlich hier ). Vor Kurzem dann floß dieses und weitere in die neue Ressourcenschätzung ein. Demnach befinden sich auf dem Plomosas-Silberprojekt in Mexiko rund 134 Mio. Unzen Silberäquivalent. Die Explorationsarbeiten aber gehen weiter, es gilt, die Ressource weiter zu vergrößern.

Schon vergangenes Jahr traf GR Silver Mining auf ein „Monster-Bohrloch“ auf seinem Plomosas-Projekt in Mexiko. Nun gelingt erneut ein Treffer mit extrem hohen Silbergraden. Diesmal aber liegt das Bohrloch in einer neu entdeckten Zone.

Nun gelang gleich eine weitere, bemerkenswerte Bohrung. So hat GR Silver Mining heute die ersten Erweiterungsbohrungen auf der neu entdeckten Zone SE-Area veröffentlicht. Diese ist nicht Teil der vorliegenden Ressourcenstudie. Und hier traf das Unternehmen mit Bohrloch SMS23-02 auf 584 Gramm Silber über eine Länge von 11,3 Metern. Ein Teilabschnitt dieser Bohrung kam sogar auf 14,365 Kilo Silber über 0,2 Meter. Auch das zweite Bohrloch SMS23-01 ist mehr als vorzeigbar. Hier ergab die Analyse 18,8 Meter mit 145g Silber. Hier wies ein Teilabschnitt von 0,7 Meter 1,936 Kilo Silber auf.

Mit diesem ersten Bohrprogramm will GR Silver Mining die Silbermineralisierung auf der neuen Zone erweitern. Hier hatte man im vergangenen Jahr mit der Oberflächenexploration begonnen. Die bisher hochgradigen Ergebnisse erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gebiet in die nächste Ressourcenschätzung sinnvoll integriert werden kann. Insgesamt will GR Silver Mining mit dem laufenden Programm 12.000 Bohrmeter niederbringen. Dementsprechend dürfte es auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter Bohrergebnisse geben. Beacon Securities sieht eine deutliche Unterbewertung der Aktie und hat ein Kursziel von 0,75 CAD ausgegeben. Vom aktuellen Niveau aus ergibt sich somit die Chance auf eine Versiebenfachung.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,08 CAD | 0,06 Euro

Aktienzahl: 334.819.258 (voll verwässert)

Börsenwert: ca. 27 Mio. CAD

davon 63.025.295 Warrants (Durchschnittspreis 0,32 CAD) und 10.014.157 Option (Durchschnittspreis 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (8,2%), Management & Insider (6,4%)

