Oracle APEX - für die Der IT-Macher GmbH eine Erfolgsgeschichte

Wolfratshausen (ots) - Die Unternehmensstrategie zu Oracle APEX stimmt noch

immer.



Bei Gründung der Der IT-Macher GmbH im Jahr 2016 wurde entschieden, die

vorgesehenen Dienstleistungen und Services ausschließlich auf Basis des

Technologie Stack des Unternehmens Oracle anzubieten.



Die Entscheidung fiel auf die Entwicklungstechnologien Oracle Forms und das

jüngere Entwicklungswerkzeug Oracle APEX, auch bekannt als Oracle Application

Express.





Oracle Forms ist eine von Oracle angebotene Software-Entwicklungstechnologie,die noch immer von tausenden Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt wird.Ein Produkt- bzw. Supportende ist nicht absehbar. Das nächste Release mit OracleForms und Reports soll Ende 2023 als Major Release (14.2.1) und einem Supportbis 2032 erscheinen. Das Produkt ist, wie man ihm nachsagt, nicht mehr ganz sosexy bzw. sehen die Masken etwas altbacken aus.Oracle APEX ist zwischenzeitlich zum Quasinachfolger von Oracle Forms geworden.Viele Oracle Forms Kunden setzen die Low-Code-Anwendungsplattform OracleApplikation Express in der Softwareentwicklung für neue Entwicklungsprojekteoder komplementär für Erweiterungen der Forms Anwendungen ein. NeuesteTechnologie, sexy, enorm leistungsfähig und dabei ebenso schnell in derSoftwarentwicklung wie Forms.Nicht immer ist auf Produkt-Entscheidungen von Technologieriesen Verlass.Richtungsänderungen und neue Trends sind in der IT leider die Regel. EineVerlässlichkeit und damit ein Investitionsschutz ist bei derUnternehmensstrategie für Kunden unerlässlich. "Wird nicht mehr unterstützt","Support läuft aus" sind die Horrornachrichten für Kunden und Anwender.Bei der Verlässlichkeit zu den Lebenszyklen von Forms und APEX ist dies abernicht der Fall. Insbesondere seit der Corona Pandemie erfährt APEX bei Oracleeine enorme Wertschätzung und Unterstützung durch den Chef Larry Ellisonhöchstpersönlich.Oracle hatte der US-Regierung während der COVID-19 Pandemie innerhalb wenigerWochen mit einer beeindruckenden Softwareunterstützung, basierend auf APEXgeholfen, die Impfstoffbeschaffung, Verteilung sowie Behandlungen vonInfizierten zu organisieren. Die Geschwindigkeit in der Umsetzung derAnforderungen hatte den Oracle Gründer und das gesamte Team sowie dieUS-Regierung beeindruckt."Ich konnte Einzelheiten über das COVID-19 Projekt auf der diesjährigenAPEX-Konferenz in Zagreb, in der Keynote von Shakeeb Rahman von Oracle erfahren.Dieser berichtete über das Projekt und die Software mit den kurzfristig über 10Millionen Usern", so Michael Kilimann von den IT-Machern."APEX wird im kommenden Jahr 20 Jahre alt und wir denken, dass dieErfolgsgeschichte von Oracle Forms durch APEX fortgeführt wird. Über 70 %unserer Kunden arbeiten mit beiden Technologien.Es ist äußerst erfreulich, wenn man an der Unternehmensausrichtung nichts ändernmuss und die Strategie forstschreiben kann. Davon profitieren insbesondereunsere Kunden, die nicht alle 10 Jahre eine neue Softwaretechnologie einsetzenmöchten".Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen,beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung derIT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowiedie Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischerUnternehmens-Aufgaben.Ein Fokus liegt auf einer nachhaltigen Betreuung von Unternehmen, die OracleForms-, und APEX- Anwendungen einsetzen.Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatzunter Oracle APEX dar.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehörenmittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentlicheAuftraggeber von Bund und Ländern.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97mailto:info@der-it-macher.dehttp://www.der-it-macher.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121145/5517734OTS: Der IT Macher GmbH