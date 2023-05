The House of Suntory feiert stolz 100 Jahre japanischen Pioniergeist

NEW YORK, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- The House of Suntory, das Traditionshaus des japanischen Whiskys, feiert sein 100-jähriges Jubiläum der Whisky-Innovation: ein wichtiger Meilenstein nicht nur für die Geschichte von Suntory, sondern auch für die japanische Spirituosenkultur. Zu Ehren dieser Zentenarfeier präsentiert The House of Suntory den Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute (Suntory-Jubiläumshommage), der von der Oscar-prämierten Regisseurin Sofia Coppola erdacht wurde und in dem der Schauspieler Keanu Reeves die Hauptrolle spielt, sowie exklusive Jubiläumsabfüllungen seiner weltberühmten Whiskys, die das 100-jährige Bestehen feiern.

Zwanzig Jahre nach den Dreharbeiten zu Lost in Translation kehrte Sofia Coppola nach Japan zurück, um den Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute zu kreieren. Coppola bringt ihr künstlerisches Genie und ihre Bewunderung für Suntory Whisky als Kreativdirektorin von The Tribute ein, der Suntorys illustre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft würdigt. Suntory Anniversary Tribute erzählt die bemerkenswerte Geschichte des Erbes der Marke und ihr Vermächtnis der Whiskyherstellung in den letzten 100 Jahren und zeigt die Bedeutung von „Suntory Time" aus der Sicht des Schöpfers. Der Kurzfilm Suntory Anniversary Tribute, in dem der Schauspieler Keanu Reeves zu sehen ist, ein Liebhaber von Suntory Whiskey, der bereits 1992 in einer Werbekampagne für Suntory Reserve auftrat, wurde gestern während der Suntory Time 100th Anniversary Global Premiere in New York City zum ersten Mal gezeigt und ist jetzt auf der Website von House of Suntory hier verfügbar.

„Als Pionier des japanischen Whiskys hat The House of Suntory im letzten Jahrhundert eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung von Kultur und führender Handwerkskunst in Japan gespielt", sagte Jon Potter, Managing Director von The House of Suntory. „Und die Partnerschaft mit Sofia und Keanu, die beide Fans von Suntory Whisky sind, macht absolut Sinn, um diesen historischen Meilenstein zu feiern. Von den markanten Blends unseres Chief Blenders in fünfter Generation, Shinji Fukuyo, bis hin zu der einzigartigen Filmkreation von Sofia und Keanu hat diese Hommage alle Erwartungen übertroffen, um unsere legendären japanischen Whiskys zu feiern."