Die 40. HIGH END bricht alle Rekorde / Hervorragende Stimmung und Lob von allen Seiten für die Veranstalter (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wuppertal (ots) - Die Auswertung der Zahlen bestätigen den überragenden Eindruckvon der am Sonntag beendeten HIGH END 2023, die vom 18. bis 21. Mai eininternationales Publikum ins MOC Event Center München lockte. Bis auf denletzten Zentimeter ausgebuchte Hallen, lückenlos belegte Atriums- undKonferenzräume sowie ein neues, lichtdurchflutetes Presse Center im Atrium 2 -auf der 40. HIGH END wurden alle Register gezogen, eine erfolgreiche Showpräsentieren zu können. Insgesamt 22.137 Menschen aus rund 100 Ländern kamen zurweltweit größten Audiomesse, um sich über die Neuheiten der 550 Aussteller aus54 Ländern zu informieren. Das ist die höchste Besucherzahl, die es bisher beider HIGH END gab. Das Ergebnis übertrifft die Erwartungen des Veranstalters HIGHEND SOCIETY Service GmbH bei Weitem. Die Zahlen untermauern neben den vielenzufriedenen Aussagen der Mitwirkenden, dass die Jubiläumsmesse dieerfolgreichste seit ihrem Bestehen ist. Darüber hinaus zeigt sich, dass dieErweiterung auf zwei B2B-Tage in der Fortsetzung nach 2022 in der Branche sehrgut ankommt. Während bis 2019 der Anteil der Fachbesucher:innen bei ca. 38Prozent lag, machen sie mit 10.748 gegenüber 10.860 Besucher:innen an denPublikumstagen bei der HIGH END 2023 gut die Hälfte aller Gäste aus. Hinzukommen insgesamt 529 Medienvertreter:innen aus 43 Ländern, die über diewichtigste Audiomesse berichten.Die beste HIGH END aller ZeitenEine mitreißende, positive und emotionale Stimmung prägte das Geschehen auf derHIGH END 2023. Sie sei die beste und großartigste Show, die es bisher gab, sodie Stimmen, die Messechef Stefan Dreischärf und sein Team noch während derLaufzeit der Veranstaltung einfangen konnten. "Die Resonanz auf die diesjährigeMesse ist absolut überwältigend. Wirklich jeder, mit dem ich gesprochen habe,war beeindruckt von der fantastischen Atmosphäre im MOC, " so Dreischärf. "Wirhatten gehofft, dass wir den grandiosen Erfolg der letzten HIGH END wiederholenkönnen. Doch dass wir ihn übertreffen würden, damit haben wir nicht gerechnet."Während Aussteller die perfekte Organisation lobten, lösten deren beeindruckendeWeltneuheiten sowie unzählige Produktinnovationen beim Publikum großeBegeisterung aus. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, das die HIGH ENDSOCIETY für die Jubiläumsausgabe auf die Beine gestellt hatte, zog vielAufmerksamkeit auf sich und sorgte für gefüllte Veranstaltungsräume.Das Konzept der ausgewogenen Mischung aus Branchentreff und Erlebnismesse geht