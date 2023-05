Schon seit Monaten versucht sich die Dow-Aktie über einen seit April letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend hinwegzusetzen und kann immer noch keine Erfolge für sich verbuchen. Immer wieder treten Verkäufer in Erscheinung und treiben die Notierungen in den ursprünglichen Abwärtstrend hinein. Auf der Oberseite fehlt es entsprechend an Käufern. Nun könnte Dow allerdings durch die zu heute gerissene Kurslücke auf der Unterseite durchgereicht werden und müsste seine Konsolidierung dementsprechend verlängern.

Erneute Schlappe für Käufer