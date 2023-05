Hannover (ots) - Altersvorsorge und Geldanlage in Deutschland: Menschen setzen

auf Aktien und Immobilien, aber Frauen sparen seltener als Männer



- Swiss Life-Vorsorgereport analysiert Sparverhalten der Menschen der letzten

zehn Jahre sowie während Inflation und Zinswende

- Sparer/-innen werden jünger und setzen auf Aktien und Immobilien

- Frauen legen seltener Geld für's Alter zurück als Männer

- Trotz Inflation sorgen die Menschen für ihre Rente vor

- Rechnungszinssenkung führt zu Nachfragetief bei Riester

- Zinswende führt zu Boom bei Bausparen - die Menschen rechnen mit weiter

steigenden Zinsen





Die Menschen nehmen ihre Vorsorge zunehmend selbst und in jüngeren Jahren in dieHand als noch vor zehn Jahren. Bei ihrer Geldanlage setzen sie außerdem aufAktien und Immobilien. Das ist ein Ergebnis des Swiss Life-Vorsorgereports, indem das Unternehmen das Spar- und Anlageverhalten der 1,6 Mio. Kundinnen undKunden der Finanzberatung analysiert. In der mittlerweile fünften Ausgabe desReports betrachtet Swiss Life die Entwicklung des Vorsorgeverhaltens der letztenDekade und der vergangenen 18 Monate im Kontext der hohen Inflation undZinswende. Eine korrespondierende Marktforschung bietet zudem repräsentativeZusatzinformationen zu Motiven und Einstellung rund um Geldanlage, Sparen undAltersvorsorge.Die Menschen sparen in jüngeren Jahren als noch vor zehn JahrenLag das Durchschnittsalter der Menschen, die erstmals eine Altersvorsorge undeine Absicherung abgeschlossen oder ein Investment getätigt haben, im Jahr 2012noch bei 36,9 Jahren, ist es binnen der letzten zehn Jahre um 1,5 Jahre auf 35,4Jahre gefallen. "Junge Menschen wissen, dass sie für die Rente selbst vorsorgenmüssen und machen das immer früher", sagt Jörg Arnold, Geschäftsleiter bei SwissLife Deutschland. "Damit legen sie bereits in jungen Jahren den Grundstein fürihre finanzielle Selbstbestimmung." Diese Entwicklung ist über alleProduktkategorien, mit Ausnahme der betrieblichen Altersversorgung, zubeobachten. Besonders in den Produktkategorien Flexible Privatvorsorge (minus5,7 Jahre), Immobilien und Alternative Investmentfonds (minus 6,1 Jahre) undInvestments (minus 4,2 Jahre) sank das Durchschnittsalter der Sparerinnen undSparer erheblich. Durchschnittlich im Alter von 29,1 Jahren sichern Menschen ihrEinkommen ab und sparen ab einem Alter von 29,4 Jahren mit einer Rüruprente undab 29,6 Jahren mit einer privaten Rentenversicherung in der dritten Schicht. Indiesen Produktkategorien finden sich die jüngsten Kundinnen und Kunden.Darüber hinaus zeichnet sich ein klarer Trend ab: Junge Menschen investierenmittlerweile verstärkt in Aktien und Immobilien, wie der Vorsorgereport