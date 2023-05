Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Konstantinos Vasiadis ist der Geschäftsführer der Elvinci.deGmbH. Gemeinsam mit seinem Experten-Team unterstützt er Unternehmen aus demHandel und der Produktion dabei, ihr Retourengeschäft nachhaltiger, effizienterund transparenter zu gestalten. Die Kunden von Elvinci.de vermeiden so nicht nurunnötige Lagerkosten, sondern sparen sich auch die nervenaufreibende Suche nachguten Einkaufsquellen und Verkaufsmöglichkeiten. Hier erfahren Sie, wie dasRetourengeschäft gewinnbringend wird und wie Elvindi.de dabei hilft.Unnötige Retouren sind ärgerlich. Sie belasten die Umwelt und kosten Unternehmenbares Geld. Schließlich fällt mit ihnen ein nicht zu unterschätzenderMehraufwand für Personal, Lagerräume und die Infrastruktur im Allgemeinen an.Trotzdem lassen sich unnötige Rückgaben kaum vermeiden. Selbst eine optimaleProduktbeschreibung inklusive korrekter Maße, aussagekräftiger Bilder und einerzuverlässigen Lieferung schützen selten vor ihnen. Auch attraktiveZahlungsmöglichkeiten verhindern Versandrückläufer nicht. Haben Firmen sämtlicheVorkehrungen getroffen und es fallen dennoch Retouren an, müssen sie diesetrotzdem nicht als Verlust hinnehmen. Es gibt nämlich Lösungen für eingewinnbringendes Retourengeschäft. "Firmen können bewährte Optionen nutzen, umihr Geschäft mit der B-Ware gewinnbringend zu gestalten. Dazu gehörenSoftwarelösungen, aber auch spezialisierte Dienstleistungen", erklärtKonstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH, mit der er ebendiesfür seine Kunden ermöglicht. Welche einfachen Möglichkeiten Unternehmen für eineffizientes Retourenmanagement ausschöpfen können und wie sein Unternehmen dabeihilft, verrät der Retouren-Experte im Folgenden.1. Retouren an Großhändler weiterverkaufenIn erster Linie ist es möglich, seine Retouren an zuverlässigeRetouren-Großhändler zu verkaufen, die große Warenmengen annehmen. Dabei solltenalle Konditionen hinsichtlich Menge, Warenzustand und prozentualem Preisvertraglich geregelt werden. Zwar liegt der Gewinn bei entsprechendenGroßhändlern meist etwas niedriger als beim Verkauf an kleinere Händler, derentscheidende Vorteil dieser Maßnahme besteht jedoch darin, dass das Lagerschnell gelehrt und damit Lagerkapazitäten freigesetzt werden. Jedoch muss dergewählte Großhändler absolut zuverlässig sein. Nur so können Verkäufer mit einersicheren Warenabnahme und Zahlung rechnen. Es gilt also, bei der Suche nacheinem Großhändler nichts dem Zufall zu überlassen.2. Lageroptimierung und Verkauf an kleinere HändlerEine weitere Möglichkeit besteht darin, das eigene Lager zu optimieren. Hierzu