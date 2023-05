WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Immobilienverkäufe überraschend stagniert. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe blieben im April im Monatsvergleich konstant, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors am Donnerstag in Washington mitteilte.

Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fielen die Hausverkäufe unerwartet deutlich um 22,6 Prozent. Hier war ein Rückgang um 20,1 Prozent erwartet worden.