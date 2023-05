Sonata Software ist stolz auf die Partnerschaft mit Microsoft bei der Einführung von Microsoft Fabric

BANGALORE, Indien, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, ein führendes Unternehmen für Modernisierungstechnik, gab bekannt, dass es stolz darauf ist, bei der weltweiten Einführung von Microsoft Fabric auf der Microsoft Build-Veranstaltung in Seattle, Vereinigte Staaten, dabei zu sein.

Microsoft Fabric ist eine einheitliche End-to-End-Analyseplattform, die alle Daten- und Analysetools vereint, die Unternehmen benötigen. Sie ermöglicht Unternehmen, ihre Daten an einem Ort zu verwalten – mit einer Reihe von Analysefunktionen, die nahtlos zusammenarbeiten, um Daten heute in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln und die Grundlage für KI-Innovationen von morgen zu schaffen. Microsoft Fabric zeichnet sich durch seinen Multi-Cloud Data Lake namens OneLake, durchgängige Governance und Sicherheit, KI-gestützte Erfahrungen mit Copilot und eine tiefgehende Integration in Microsoft 365-Anwendungen aus.