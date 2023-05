Yvette Noel-Schure erhält die Ehrendoktorwürde bei der Berklee Valencia Abschlussveranstaltung 2023

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - Berklee Valencia wird der hoch angesehenen

Unternehmerin und PR-Fachfrau für Musik und Unterhaltung Yvette Noel-Schure

einen Ehrendoktortitel bei seiner feierlichen 2023 Zeremonie

(https://valencia.berklee.edu/valencia-campus/commencement/) verleihen, am

Montag, dem 10. Juli um 18 Uhr MEZ auf der Auditori del Palau de les Arts.



Die angesehene Branchenveteranin, die unter anderem für ihre Arbeit mit Beyoncé,

Prince, John Legend und Chloe x Halle bekannt ist, wird für ihre

außergewöhnliche Karriere, ihr Engagement für die Musikindustrie auf globaler

Ebene und ihre Arbeit zur Förderung der multikulturellen Vielfalt und Inklusion

für zukünftige Generationen ausgezeichnet werden. In den letzten fünf Jahren hat

der Campus Valencia die Ehrendoktorwürde an Al Di Meola, Imogen Heap, Lila

Downs, Gilberto Gil und Alberto Iglesias verliehen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bei der Zeremonie werden die Preisträger die Gelegenheit haben, vor derAbschlussklasse von 2023 zu sprechen. Die Feierlichkeiten beginnen amSamstagabend, dem 8. Juli, um 19:00 Uhr mit La Nit de Berklee, einem feierlichenKonzert, bei dem die Studenten von Berklee Valencia im Auditori del Palau de lesArts ihr Talent zeigen.Informationen zu Yvette Noel-SchureYvette Noel-Schure ist eine selbständige Unternehmerin und hoch angeseheneMusikpublizistin. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Musikindustrie,zunächst als Journalistin und dann als Musikpublizistin, hat sie unter anderemso bekannte und ikonische Künstler wie Beyoncé, John Legend, LeAnn Rimes, Chloex Halle, Prince und Mariah Carey vertreten.Noel-Schure wuchs auf der karibischen Insel Grenada auf und hatte eine großeLeidenschaft für Worte und Geschichten. Nachdem sie im Alter von 14 Jahren indie Vereinigten Staaten gezogen war, verfolgte sie ihren Traum, Journalistin zuwerden, und trat 1985 dem Black Beat Magazine bei. Als Musikjournalistin trafsie mehrere Künstler am Anfang ihrer Karriere und hatte die Ehre, sie zuinterviewen und ihre Geschichten zu erzählen, darunter Michael Jackson, JanetJackson, New Edition, New Kids on the Block, Whitney Houston und Babyface. Alssie 1993 an einem Profil über Mariah Carey arbeitete, erregte sie dieAufmerksamkeit von Larry Jenkins, dem damaligen Senior Vice President of Mediabei Columbia Records, der ihr ihren ersten Job als Publizistin anbot.Bei Columbia Records war sie in zahlreichen Positionen tätig, unter anderem alsAbteilungsleiterin für Medien, in der sie die Presse für jedes Musikgenrebetreute, und wurde schließlich Senior Vice President of Media des Labels. ImJahr 2010 verließ sie Sony Music, um gemeinsam mit ihrem Ehemann David Schure