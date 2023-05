Mit Homerun Resources Inc. (TSXV HMR / WKN A3CYRW) hat heute eine unserer Ansicht nach sehr interessante Gesellschaft ihr Listing in Deutschland bekannt gegeben. Denn Homerun will zu einem führenden Anbieter von hochreinem Quarzsand werden und hat dazu kürzlich bereits eine vielsagende Absichtserklärung mit einem Lieferanten dieses begehrten Materials gemeldet.

Wie CEO Brian Leeners erklärt, ist die genannte Liefervereinbarung Teil des Plans seines Unternehmens, einen weltweit verfügbaren Bestand an hochreinem Quarzsand (HPQ) aufzubauen. Durch den Zugang zu einer ersten, zuverlässigen und reichhaltigen Quelle von hochreinem Quarz könne man eine stabile Lieferkette gewährleisten und sich einen Wettbewerbsvorteil bei der Erfüllung der steigenden globalen Marktnachfrage sichern, führte Leeners weiter aus. Homerun plant die Beschaffung von HPQ-Quarzsand durch unternehmenseigene Ressourcen, Joint Ventures und andere Kooperationen, einschließlich Käufen auf dem Markt. Dazu führt man bereits Gespräche mit mehreren zusätzlichen aktuellen und zukünftigen HPQ-Siliziumdioxidproduzenten, um eine regionale Versorgung für die globalen Initiativen des Unternehmens aufzubauen.

Quarz ist eines der am häufigsten vorkommenden Minerale und kommt in vielen verschiedenen geologischen Umgebungen vor. Allerdings sind nur sehr wenige Vorkommen für HPQ-Anwendungen geeignet. Aus diesem Grund ist HPQ-Quarzsand zu einem der gefragtesten strategischen Minerale für Anwendungen in der Hightech-Industrie geworden, darunter Halbleiter, Photovoltaik (PV)-Zellen und Solarpaneele, Hochtemperatur-Lampenrohre, Telekommunikation und Optik, Mikroelektronik und Energiespeicheranwendungen. Da es sich dabei um Branchen mit anhaltend hohe Wachstumsraten handelt, die beständig technologische Fortschritte erleben, ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach hochreinem Quarz erheblich steigen wird. Was sich Homerun zunutze machen will.

Wir sind noch dabei, das Unternehmen und die Märkte auf die man abzielt genauer zu recherchieren und werden uns in naher Zukunft mit einem ausführlicheren Bericht zurückmelden. Interessierte und risikobereite Leser könnten das Unternehmen unserer Ansicht nach zumindest auf die Watchlist nehmen.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Homerun Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.