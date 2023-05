Miningscout - Element79 Gold vor Verkauf von zwei Nevada-Assets an Centra Mining

Das kanadische Goldexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FSE: 7YS) ist eine Vereinbarung zum Verkauf von zwei Projekten aus dem eigenen Battle Mountain Portfolio, das sich im Goldbergbaubezirk im nordöstlichen Nevada (USA) befindet, an eine Tochtergesellschaft von Centra Mining Ltd. eingegangen. Am 17. November 2022 hatte man hierzu eine Absichtserklärung vermeldet.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erklärt sich Centra damit einverstanden, alle Rechte und Pflichten von Element79 Gold an den Projekten Long Peak und Stargo zu erwerben. Dafür soll die Summe von 1,0 Mio. CAD aktienbasiert durch die Ausgabe von insgesamt 2,5 Mio. Stammaktien von Centra zu einem vereinbarten Preis von 0,40 CAD je Aktie entrichtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, am oder vor dem 30. Juni 2023 abgeschlossen sein wird.

James Tworek, der CEO von Element79, merkt hierzu an: "Der Verkauf von Long Peak und Stargo markiert einen weiteren Meilenstein des Wegs von Element79 in der strategischen Entwicklung seiner hochgradigen Goldliegenschaften. Centra ist sich bewusst, dass diese Projekte, neben dem Rest ihres Portfolios, über hohes Explorationspotential verfügen. Es wird spannend zu beobachten, was ihre kurzfristigen Entwicklungspläne sein werden. Wir sind darüber erfreut, unsere Exposition am vielversprechenden Entwicklungspotential dieser Liegenschaften durch unsere Aktienbeteiligung in Centra aufrecht zu halten."

Tworek ergänzte: "Wir haben am Verkauf der nicht zum Kerngeschäft zählenden Assets im Battle Mountain über ein Jahr gearbeitet. Es ist ein gutes Gefühl zu bestätigen, dass wir ein Projektpaket nun unterzeichnet haben, das jetzt noch ausstehend bis zum Abschlussdatum ist. Dieser Erfolg hilft im Weiteren, den gegenwärtig unrealisierten Wert der einzelnen Battle Mountain Liegenschaften hervorzuheben, die Benchmark für die Unternehmensbewertung neu zu sehen und ermöglicht uns zusätzlichen Wert aus unserem umfangreichen Portfolio an aussichtsreichen Projekten zu erschließen. Gleichzeitig stärken wir Unternehmensfokus, Energien und Kapitalflüsse zur Entwicklung des Flaggschiffprojekts Maverick Springs wie auch die Vorhaben einer Ressourcenschätzung und der Wiederaufnahme der Produktion von Lucero in 2024."