WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag erneut schwächer beendet. Der ATX fiel um 1,21 Prozent auf 3080,37 Punkte und weitete damit die deutlichen Vortagesverluste aus. Zur Wochenmitte war der Leitindex bereits um mehr als zwei Prozent gesunken. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen erneut die negativen Vorzeichen und es wurde zum Teil bereits der vierte Verlusttag in Folge verzeichnet.

Auf Unternehmensebene rückten in Wien CA Immo, EVN und UBM mit Zahlen ins Blickfeld der Anleger. CA Immo-Papiere reagierten auf die Ergebnispräsentation mit plus zwei Prozent. Das Immobilienunternehmen hat im ersten Quartal deutliche Einbußen beim Konzernergebnis hinnehmen müssen. Sinkende Immobilienwerte aufgrund steigender Zinsen ließen das Konzernergebnis des Wiener Immobilienkonzerns zum Jahresauftakt um 77 Prozent auf 30,8 Millionen Euro einbrechen. Die Analysten von der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung aber von soliden Zahlen mit stabilen Mieteinnahmen.