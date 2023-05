Hakluyt eröffnet neues Büro in Frankfurt

Die globale strategische Beratungsfirma Hakluyt hat ihr neues Büro in Frankfurt eingeweiht.

LONDON, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Frankfurt ist seit 2019 Hauptsitz des Unternehmens für die gesamte DACH-Region, und das Büro wird ab Juli von Taro Nordheider geleitet, ehemaliger CEO von Swarovski Professional und Partner bei McKinsey & Co. Taro Nordheider löst Nicholas Sheffield ab, der nach 4 Jahren in Frankfurt in Hakluyts Tokio Büro wechselt.