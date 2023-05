Ductor und TotalEnergies gründen Joint Venture zur Entwicklung, zum Bau und Betrieb einer Reihe von Biogas- und organischen Düngemittelprojekten

Die beiden Unternehmen haben vereinbart, ein Joint Venture zu gründen, um gemeinsam 15 bis 20 anaerobe Vergärungsanlagen zu entwickeln und in diese zu investieren, welche auf stickstoffreiche Rohstoffe und organische Abfälle aus der Landwirtschaft ausgerichtet sind und diese in nachhaltige organische Düngemittel und erneuerbares Erdgas umwandeln.

Die Anlagen werden die einzigartige und geschützte Kreislaufbiotechnologie von Ductor nutzen, die bereits in den Betriebsstätten von Ductor in Deutschland und Mexiko eingesetzt wird und in der Lage ist, bisher ungenutzte Abfallströme aus der Geflügel- und Aquakulturindustrie zu verarbeiten. Dies wird dazu beitragen, die heutigen ökologischen Herausforderungen im Agrar- und Nahrungsmittelsektor zu lösen. Die vorrangigen Regionen für die Durchführung dieser Joint-Venture-Projekte sind die USA und Europa.

„Ductor hat eine bedeutende Chancen-Pipeline für zukünftige Biogas- und nachhaltige organische Düngemittelanlagen identifiziert, die für die Entwicklung und Kommerzialisierung bereit sind. Die Partnerschaft mit TotalEnergies wird es uns ermöglichen, die Umsetzung dieser Pipeline und den Bau des ersten integrierten Düngemittel- und Biogasprojekts voranzutreiben,", sagte der CEO von Ductor, Bernard C. Fenner.

Im Rahmen des Joint Ventures wird Ductor für das Screening von Möglichkeiten, die Sicherung von Land, Rohstoffen, Technik, die Einholung von Genehmigungen und die Durchführung von Machbarkeitsstudien verantwortlich sein. TotalEnergies wird sich aktiv an der Entwicklungs-, Bau- und Betriebsphase beteiligen und als Abnehmer des gesamten produzierten erneuerbaren Erdgases und den damit verbundenen Umwelteigenschaften fungieren. Ductor wird die in den Anlagen produzierten Spezialdünger wie Flüssigstickstoffdünger abnehmen und vermarkten. Das Produkt wurde für die Verwendung im ökologischen Landbau von der CDFA – California Department of Food and Agriculture im Oktober 2021 zugelassen.