DAHON erweitert sein E-Mobilitätsprogramm um Mopeds und Motorräder

Die führende Faltradmarke DAHON stellt seinen neuen Produktbereich für Motorrad- und Mopedmodelle vor

OLNEY, Illinois, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- DAHON, der Weltmarktführer für Falträder mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Branche, plant, seine Produktpalette um eine neue Sparte von Motorrädern und Mopeds zu erweitern. Im Anschluss an den Teaser, der auf der China International Cycle Fair in Shanghai vom 5. bis 8. Mai gezeigt wurde, plant die Marke, ihre drei neuesten Modelle, das Motorrad Macaw und die Elektromopeds Magpie und Tailorbird, auf der INABIKE vorzustellen, einer Fachmesse für die Motorradbranche, die vom 24. bis 26. Mai unter dem Motto „Go Electric, Go green, and Cut those CO 2 Emissions!" in Indonesien stattfindet.