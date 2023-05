Der Hype um Nvidia zieht heute die Märkte nach oben (vor allem den Nasdaq) und verdängt damit kurzfristig das Dilemma der Schuldenobergrenze aus dem Fokus - während die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen und Gold fällt. Der Grund: die Märkte müssen sich von der Vorstellung verabschieden, dass die US-Notenbank Fed Zinsen bald sinken werde. Diese Hoffnung war der Grund für die Rally der Big-Tech-Aktien an der Wall Street und auch für die Hausse in Gold - und das dürfte übergeordnet (wenn auch nicht heute) wichtiger sein als der Nvidia-Hype. Ein Blick in die Börsengeshichte zeigt: vor allem die Tech-Aktien aus dem Nasdaq laufen nur dann gut, wenn die Zinsen unter 1,5% liegen - bekanntlich sind es derzeit 5% bis 5,25%. Deutschland wiederum ist nun offiziell in der Rezession - ist es Zufall, dass der Dax seit Erreichen des Allzeithochs relativ schwach ist? Die EZB aber will die Zinsen weiter anheben - in die deutsche Rezession hinein..

Hinweise aus Video:

