PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben den Handel am Donnerstag mit unterschiedlicher Tendenz beendet. Gewinnen in Prag und Budapest standen Abgaben in Warschau und Moskau gegenüber.

Der Prager PX stieg um 0,27 Prozent auf 1320,84 Punkte und blieb damit in der engen Spanne der vergangenen Tage. CEZ knüpften an den starken Vortag an und kletterten um 2,2 Prozent. Erste Group schlossen mit einem Plus von 0,4 Prozent, während Komercni Banka und Moneta Money Bank um bis zu 0,5 Prozent abgaben.