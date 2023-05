Der chinesische Präsident Xi Jinping sendet ein Glückwunschschreiben an das Forum zur Entwicklung von Xizang

Peking (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von CCTV+:



Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Dienstag ein Glückwunschschreiben an

das Forum 2023 zur Entwicklung von Xizang geschickt.



"Das Glück der Menschen ist das höchste Menschenrecht und die Entwicklung ist

der Schlüssel zu einem besseren Leben für die Menschen", so Xi in seinem

Schreiben.