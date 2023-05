Die Zukunft der Kunststoff-Dachbahnen / Bauder eröffnet modernste Produktionsanlage Europas / Ministerpräsident Kretschmer begrüßt nachhaltiges Engagement für die Westlausitz (FOTO)

Schwepnitz (ots) - Feierliche Eröffnung eines europäischen Vorzeigewerkes: Am

heutigen Donnerstag eröffnete die Paul Bauder GmbH & Co. KG, einer der führenden

Hersteller für Dachsysteme in Europa, sein neues Werk für hochwertige

Kunststoff-Dachbahnen in Schwepnitz. Mit dem modernen Produktionsstandort stellt

sich Bauder optimal auf die europaweit steigende Nachfrage nach PVC- und

FPO-Dachabdichtungsbahnen ein.



Zusammen mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eröffnete Mark

Bauder, einer der drei Bauder Geschäftsführer, heute Europas modernste

Produktionsanlage für hochwertige Kunststoff-Dachbahnen. Beim feierlichen

Festakt, bei dem auch Elke Röthig, Bürgermeisterin in Schwepnitz, sowie Dr. Romy

Reinisch, Beigeordnete für die Kreisverwaltung, teilnahmen, wurde das neue Werk

offiziell eingeweiht. Nach dem traditionellen Banddurchschneiden folgte ein

ausführlicher Rundgang durch den beeindruckenden Standort.