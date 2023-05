École Ducasse und Auguste Escoffier School of Culinary Arts kündigen akademische Partnerschaft für Studienabschlüsse und Studienaufenthalte im Ausland an

Paris und Chicago (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit eröffnet Student:innen

einen prestigeträchtigen Weg zum Abschluss eines Kulinarik-Studiums an der École

Ducasse in Frankreich



Die École Ducasse (https://www.ecoleducasse.com/en) und die Auguste Escoffier

School of Culinary Arts (https://www.escoffier.edu/) (Escoffier) kündigten heute

eine neue akademische Partnerschaft an, die Escoffier-Student:innen, die ihren

Abschluss in der Kochkunst machen wollen, ein immersives Auslandsstudienprogramm

an den Standorten der École Ducasse in Frankreich ermöglicht.