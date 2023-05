Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE:

543635) gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal (Q4)

und das Geschäftsjahr 2023 bekannt, das am 31. März 2023 endete.



Konsolidierte Finanzkennzahlen





(In 10 Million INR-Kronen)Einzelheiten Quartalsweise (Q) Gesamtjahr (FY)Q4 Q4 YoY Q3 QoQ FY23 FY22 YoYGrowth Growth GrowthFY23 FY22 FY23Einnahmen aus dem 2.164 2.131 2 % 1.716 26 % 7.082 6.559 8 %BetriebCDMO 1.285 1.322 -3 % 1.021 26 % 4.016 3.752 7 %Complex Hospital 702 550 28 % 514 37 % 2.286 2.002 14 %GenericIndia Consumer 206 269 -23 % 214 -4 % 859 806 6 %HealthcareEBITDA 376 476 -21 % 170 121 % 853 1.225 -30 %EBITDA Margin (%) 17 % 22 % 10 % 12 % 19 %PAT 50 204 -75 % -90 N/A -186 376 -150Anmerkung: Die Finanzzahlen des Vorjahres (GJ22) enthalten keineTransaktionen, die nicht unter gemeinsamer Kontrolle stehen, und sind dahernichtgenau vergleichbar mit den Vorjahreszahlen. Auf den Seiten 3 und 4 finden Siedetaillierte Erläuterungen und Like-to-like-Finanzdaten.EBITDA steht für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, dasdurch Addition von Finanzaufwendungenund Abschreibungen zum Gewinn vor Steuern für den Zeitraum ermittelt wird.Wichtige Höhepunkte für Q4 FY23 und FY23- Der Umsatz aus dem operativen Geschäft wuchs im Q4 FY23 um 2% und im FY23 um8% im Vergleich zum Vorjahr- EBITDA-Marge für Q4 FY23 und FY23 betrug 17% bzw. 12%, beeinflusst durchgeringere Umsätze und höhere Betriebskosten- Erfolgreiche Prüfung mehrerer behördlicher Inspektionen und Kundenaudits inFY23- Neue Kapazitäten / Kapazitätserweiterungen sind in Ahmedabad PDS, in derPeptidanlage (Turbhe, Indien) und in Riverview (USA) live gegangen underfreuen sich einer guten Kundennachfrage- Rechtefrage - DLOF bei der SEBI eingereicht, wird derzeit geprüftNandini Piramal, Vorstandsvorsitzender, Piramal Pharma Limited , sagte: " In denletzten Jahren war das Q4 in Bezug auf Umsatzbeitrag und EBITDA-Marge immer dasstärkste Quartal für das Unternehmen. Auch in diesem Jahr haben wir im Vergleichzu den vorangegangenen drei Quartalen des Geschäftsjahres einen gesunden Zuwachsbei den Umsätzen und der EBITDA-Marge in Q4 verzeichnet.Unser CDMO-Geschäft, das ein herausforderndes Jahr hinter sich hatte,verzeichnete in Q4 eine beträchtliche Belebung der Auftragseingänge UnserInhalation Anesthesia-Portfolio verzeichnet weiterhin eine gesunde Nachfrage unddaher erweitern wir unsere Kapazitäten. Unser India Consumer Healthcare Business