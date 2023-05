Wirtschaft/Energie/Heizungen / Nachfrage nach Gas- und Ölheizungen nimmt wegen geplanten Verbots stark zu

Halle/MZ (ots) - Vor dem geplanten Verbot erhalten Heizungsbaufirmen lautFachverband Sanitär Heizung Klima Sachsen-Anhalt massiv neue Aufträge für denEinbau von Gas- und Ölheizungen. "Unsere Betriebe werden mit Aufträgenüberschüttet", sagte Verbandsgeschäftsführer Hans-Michael Dimanski der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe). "Es herrschtTorschlusspanik." Vor allem Besitzer älterer Häuser, bei denen der Einbaumoderner Wärmepumpen technisch nicht so einfach sei, würden jetzt noch neue Gas-oder Ölheizungen einbauen lassen. Unternehmen aus der Region Halle sprechen voneiner Verdopplung der Aufträge.Es gibt bisher aber wenige statistische Erhebungen, wie stark die Nachfragezugenommen hat. Laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie wurden vonJanuar bis März in Deutschland 168.000 neue Gasheizungen verkauft, das ist einPlus von 14 Prozent zum Vorjahr. Allerdings: Bei Wärmepumpen verdoppelten sichsogar die Verkaufszahlen auf 96.500. Ebenfalls eine Verdopplung des Absatzes gabes bei Ölheizungen auf 21.500.Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zum Gebäudeenergiegesetzsoll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent miterneuerbaren Energien betrieben werden. Damit soll der Abschied von Gas- undÖlheizungen eingeläutet werden. Eine sofortige Austauschpflicht für Heizungen inBestandsgebäuden gibt es nicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5518056OTS: Mitteldeutsche Zeitung