„Der heutige Tag markiert ein aufregendes, neues Kapitel für Embark", sagte Alex Rodrigues, Mitbegründer und CEO von Embark. „Ich möchte allen ehemaligen und derzeitigen Mitarbeitern für ihren Beitrag in den letzten sieben Jahren danken. Ich schätze alles, was sie für das Unternehmen getan haben, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin Applied die von uns entwickelte Technologie bringt."

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein Anbieter von Werkzeugen und Software für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, und Embark Technology, Inc. (NASDAQ: EMBK), ein Softwareunternehmen für autonomes Fahren, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen einen endgültigen Fusionsvertrag abgeschlossen haben. Die Vereinbarung sieht vor, dass Applied Embark im Rahmen einer reinen Bargeldtransaktion mit einem Eigenkapitalwert von rund 71 Millionen US-Dollar erwirbt.

Applied Intuition, Inc. erwirbt Embark Technology, Inc. und erweitert seine Produkte für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge

