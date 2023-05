Interessant dabei: steigende Zinsen galten zunächst in der Wahrnehmung der Märkte als gut für die Banken, weil sie damit ihre Marge ausbauen, Gewinne steigern und so ihre Stabilität festigen konnten. Doch was so verheißungsvoll begann wurde schnell zum Alptraum: Da in den Bankbilanzen hohe bestände an Anleihen schlummern, die durch steigende Zinsen an Marktwert einbüßen, kamen immer mehr Institute unter Druck. Und natürlich wettete der Markt auch schnell gegen die als schwach erkannten – bis zum Exit.

Doch eine weit größere Gefahr geht von Unternehmen aus, die in ganz anderen Branchen gestartet sind, aber gute Beziehungen zu Kunden haben. Der wichtigste Angreifer dabei heißt Apple. Der Tech-Konzern hat in den vergangenen Jahren sein Finanzangebot immer weiter ausgebaut. Zuletzt kam ein Sparkonto auf den (US-)Markt, für das Goldman Sachs die Lizenz hinhält. Dieses Sparkonto ist überraschend gut verzinst und gräbt anderen Banken Kunden ab.