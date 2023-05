Shanghai Electric und indonesische Partner arbeiten zusammen, um umweltfreundliche und stabile Energieinfrastruktur voranzutreiben

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Die CEO und Vorsitzende vonShanghai

Electric (SEHK: 2727, SSE:601727), Frau Leng Weiqing, hat gemeinsam mit einer

hochrangigen Delegation von sechs großen Unternehmen Shanghais unter der Leitung

des Bürgermeisters Gong Zheng während desShanghai-Jakarta Overseas Investment

Symposiummit lokalen Institutionen über den Betrieb mehrerer Kraftwerke in

Indonesien diskutiert, einschließlich des Kohlekraftwerks Java 7, des Kraftwerks

Chilaza und des Industrieparks Qingshan , die alle erheblich zur lokalen und

globalen Energiesicherheit und -stabilität beigetragen haben und gleichzeitig

massive Gewinne bei der Nutzung und Nachhaltigkeit der grünen Energie erzielt

haben.



"Wir sind äußerst stolz auf diese jüngste Zusammenarbeit mit unseren

indonesischen Partnern, die dazu beiträgt, Energiestabilität zu gewährleisten,

ganz zu schweigen von Beschäftigungsmöglichkeiten und einem erhöhten

Lebensstandard für mehrere Städte in ganz Indonesien", so Leng . "Viele der von

Shanghai Electric gelieferten, betriebenen und gewarteten Anlagen, die in

Indonesien in Betrieb sind, leisten einen positiven Beitrag zur lokalen

Energiesicherheit und tragen zur Verbesserung des Energieniveaus und -verbrauchs

sowie der Lebensbedingungen der Menschen bei."