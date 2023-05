Das Beste aus jedem Strahl machen | Huawei stellt FusionSolar-Strategie und neue Produkte auf der SNEC 2023 vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hat auf der 16. SNEC PV Power Expo in

Shanghai seine brandneue FusionSolar-Strategie und seine Smart PV+Energy Storage

System (ESS)-Lösungen für alle Szenarien vorgestellt. Diese Angebote machen das

Engagement von Huawei deutlich, den globalen Wandel hin zur

Kohlenstoffneutralität voranzutreiben.



In seiner Grundsatzrede bekräftigte Hou Jinlong, Präsident von Huawei Digital

Power, die beschleunigte Energiewende von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren

Energien, die von Kohlenstoffneutralität, Energieunabhängigkeit und

Geschäftswert angetrieben wird. In Zusammenarbeit mit Partnern integriert Huawei

Digital Power digitale und leistungselektronische Technologien sowie Daten- und

Energieflüsse, um Kunden auf der ganzen Welt kohlenstoffarme Produkte und

Lösungen für alle Szenarien anzubieten. Ziel ist der Aufbau einer innovativen

Stromnetzinfrastruktur, die die PV- und ESS-Industrie voranbringt.