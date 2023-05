Daewoong Pharmaceutical veröffentlicht den molekularen Mechanismus von Bersiporocin als Antifibrotikum in der EMBO Molecular Medicine

SEOUL, Südkorea, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (CEO Lee Chang-jae und Jeon Sengho) gab am 25. Mai bekannt, dass der molekulare Mechanismus hinter der Sicherheit und Wirksamkeit von Bersiporocin als Antifibrotikum für idiopathische Lungenfibrose am 21. Ma in der EMBO Molecular Medicine veröffentlicht wurde. Der Titel der Veröffentlichung lautet „Control of Fibrosis via Asymmetric Inhibition of Prolyl-tRNA Synthetase" (Kontrolle der Fibrose durch asymmetrische Hemmung der Prolyl-tRNA-Synthetase), und die Studie wurde in Zusammenarbeit mit den Forscherteams von Prof. Sunghoon Kim von der Yonsei University und Prof. Kwang Yeon Hwang von der Korea University durchgeführt.

EMBO Molecular Medicine ist eine SCIE-Zeitschrift (Science Citation Index Expanded). EMBO ist eine weltweit anerkannte Fachzeitschrift mit einem Impact Factor von 14,005, die zu den besten 5 % gehört. Die Zeitschrift hat einen internationalen Ruf für Qualität und Originalität.

Bersiporocin hemmt die katalytische Aktivität von PARS1 (Prolyl-tRNA Synthetase1 oder PRS), die an der Kollagensynthese beteiligt ist. Es wurden Studien zur Hemmung der katalytischen Aktivität von PARS1 als Antifibrotikum durchgeführt, doch die Herausforderung bestand darin, die Wirksamkeit der enzymatischen Hemmung von PARS1 zu modulieren, da es sich um ein kritisches Enzym für die Proteinproduktion handelt. Daewoong hat versucht, diese Hürde zu überwinden, indem es PARS1 gerade so weit hemmt, dass es therapeutische Vorteile bringt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. In dieser Publikation wurde gezeigt, dass Bersiporocin asymmetrisch an ein Paar von PARS1-Enzymen bindet und so eine übermäßige Hemmung der katalytischen Aktivität verhindert, wodurch Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden und gleichzeitig der therapeutische Nutzen zum Tragen kommt.

PARS1 liegt als Homodimer vor, und die katalytische Aktivität von PARS1 ist direkt an der Kollagensynthese und anderen pro-fibrotischen Markern beteiligt. Bersiporocin kann stark an nur eines der PARS1-Homodimere binden, was zu einer Hemmung der enzymatischen Aktivität und der nachfolgenden Kollagenproduktion führen kann. Nach der Bindung von Bersiporocin wird die tertiäre Struktur des Homodimers verändert, wodurch die Bindung von Bersiporocin an die andere Seite des Homodimers verhindert wird. Dies ermöglicht es PARS1, eine lebensfähige Funktion aufrechtzuerhalten, während seine enzymatische Aktivität reduziert wird. Daher kann Bersiporocin durch eine verringerte enzymatische Aktivität eine antifibrotische Wirkung entfalten und gleichzeitig seine wichtige Funktion in der Homöostase beibehalten.