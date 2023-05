Freiburg (ots) - Nun also doch. Das Rezessionsgespenst, das seit Herbst in Deutschland umging, ist Realität geworden. Nur die Ursachen sind teilweise andere als im Herbst. (...) Deshalb muss die Ampelkoalition ihre Selbstzerfleischung schleunigst beenden, sonst vergrößert sie die Unsicherheit weiter. Die wirtschaftliche Lage ist auch ohne Störfeuer aus Berlin fragil. https://mehr.bz/ti44y7 (BZ-Plus) Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/5518075 OTS: Badische Zeitung

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt fragil / Kommentar von Barbara Schmidt

