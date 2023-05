MALAYSIAS PREMIERMINISTER ERÖFFNET IM OKTOBER DIE IGEM UND DEN ERSTEN ATOZERO ASEAN-GIPFEL

Der Start von AtoZero ASEAN ist die erste Partnerschaft zwischen Constellar und MGTC, die sich auf globale Net Zero-Diskussionen auf höchster Ebene konzentriert.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Angesichts der Tatsache, dass Länder auf der ganzen Welt auf dem Weg in Richtung Net Zero sind, gibt es einen starken Impuls für Regierungen und Branchenführer, den Übergang zu neuen Formen der grünen Energie zu beschleunigen. AtoZero, oder "Accelerate to Net Zero" (Beschleunigung zur Klimaneutralität), ist eine neue Veranstaltungsreihe, die wichtige Entscheidungsträger und Akteure des Wandels zusammenbringt, um umfassend Wege, Strategien und Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden, die der globalen Klimawandel-Agenda zugutekommen werden.