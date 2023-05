FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Weckruf Rezession:

"(.) Anfang des Jahres hatte es noch so ausgesehen, als würde die deutsche Volkswirtschaft dem Abschwung entrinnen. Dass es anders gekommen ist, schmerzt und ist ein Weckruf. Nun kann niemand mehr an der ungeschminkten Wahrheit vorbeisehen: Deutschland hat wirtschaftlich ein echtes Problem, durch das man sich nicht durchwursteln kann. (.) Am sichtbarsten wird das in der Bauindustrie, der nach goldenen Jahren die Aufträge wegbrechen. Vor noch ganz anderen strukturellen Problemen steht die übrige Industrie. (.) Nun aber muss sie die "grüne Transformation" stemmen, die nur in den Träumen von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck ein neues Wirtschaftswunder auslöst. (.) Aber ohne eine funktionierende Volkswirtschaft ist der Kampf gegen den Klimawandel nicht zu gewinnen. (.)"/DP/jha