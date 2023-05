IDB Lab und Google geben die Finalisten der WeXchange Women STEMpreneurs Competition 2023 bekannt

Die Finalisten werden ihre Lösungen auf der WeXchange 2023 vorstellen, die am 13. und 14. Juni in Bogotá, Kolumbien, im Rahmen des IDB Lab Forums, der wichtigsten Innovations- und Technologieveranstaltung der IDB-Gruppe, stattfinden wird.

Für den Wettbewerb gingen über 340 Bewerbungen aus 25 Ländern ein, unter anderem mit Lösungen in den Bereichen Edtech, Healthtech, Fintech, Software as a Service (SaaS), Biotech, Climatetech, Agtech und E-Commerce. AVP Ventures, ein Risikokapitalfonds, leitete das Auswahlverfahren, an dem 65 Investoren aus 40 Fonds in Lateinamerika und der Karibik beteiligt waren.

Die ausgewählten Unternehmen sind: B2Gov (Argentinien), Dinie (Brasilien), Enteria (Uruguay), Flevo (Argentinien), GenderLab (Peru), IncluirTech (Kolumbien), Kaudal (Peru), MetaBix Biotech (Uruguay), Munay (Bolivien), Nippy (Argentinien), SmartTerm (Trinidad und Tobago), Suncast (Chile), Sylvarum (Argentinien), Taxo (Ecuador) und Vopero (Mexiko).

Diese ausgewählten Unternehmen werden an der Startup Academy teilnehmen, dem Mikro-Beschleunigungsprogramm von Google for Startups, das sie mit Experten für Technologie, digitales Marketing, Führung und Kapitalbeschaffung zusammenbringt. Darüber hinaus werden die ausgewählten Unternehmerinnen ihre Unternehmen Risikokapitalgebern und wichtigen Akteuren des Innovationsökosystems in Lateinamerika und der Karibik vorstellen.

Die WeXchange-Plattform soll es Unternehmern erleichtern, mit anderen Unternehmern und Investoren in Kontakt zu treten und an Schulungen und Mentoring teilzunehmen. In diesem Jahr finden die WeXchange-Veranstaltungen im Rahmen des IDB Lab Forums statt, und die teilnehmenden Unternehmer werden sowohl an den regulären Sitzungen der Veranstaltung als auch an exklusiven Aktivitäten für MINT-Unternehmer teilnehmen können, die Vorträge, Workshops und Sitzungen mit Experten nach Branchen und für Unternehmen umfassen.

Die Aktivitäten von WeXchange werden durch die Unterstützung der Women Entrepreneurs Financing Initiative (WeFi) ermöglicht.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie hier: IDB Lab Forum

