Berlins Justizsenatorin begrüßt Diskussion um Strafen fürs Containern

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) sieht die Diskussion über eine weitgehende Legalisierung des sogenannten Containerns positiv. "Insofern freue ich mich, dass ich das Thema auf der Justizministerkonferenz mit meinen Justizkolleginnen und -kollegen erörtern kann", sagte Badenberg der Deutschen Presse-Agentur. Berlin hat in diesem Jahr den Vorsitz bei der Konferenz der Justizminister. Deren zweitägiges Treffen in Berlin endet am heutigen Freitag.

Wer weggeworfene Lebensmittel aus Abfallcontainern - beispielsweise von Supermärkten - holt, muss bislang mit einer Strafe wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs rechnen. "Es ist zu begrüßen, dass man über den strafrechtlichen Aspekt diskutiert und es entkriminalisieren will." Man müsse den Hebel aber auch an anderer Stelle ansetzen. "Aus meiner Sicht ist das ein Problem, das mit dem Strafrecht allein nicht zu lösen ist."