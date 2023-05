Der größte Profiteur des Wettrennens um Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit nicht Microsoft oder Google, sondern der Chipkonzern Nvidia. Bei der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen am Mittwoch, dem 23. Mai, gingen Nvidia-Chef Jensen Huang die Superlativen aus. Das Geschäft entwickele sich hervorragend. Dabei erhöht Nvidia seine Produktion erheblich, um der steigenden Nachfrage beizukommen. In Zahlen gegossen erwartet Huang für das laufende Quartal einen Umsatz von rund elf Milliarden Dollar. Das sind gut 50 Prozent mehr, als Analysten bisher erwartet hatten. Die Aktie von Nvidia legte zum Handelsstart am gestrigen Donnerstag um mehr als 24 Prozent zu. Dunkle Wolken entwickeln sich jedoch durch die US-Sanktionen gegen China. Nvidia gerät zunehmend in den Fokus des Konflikts zwischen China und den USA.

