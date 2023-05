Im Herbst 2022 waren es der Dax und der Dow Jones, die die Erholung nach dem Abverkauf anführten und stärker stiegen als die Tech-Aktien. Zwar hat der Dax kürzlich noch einmal ein neues Allzeithoch erreicht (anders als er Dow Jones), hat aber seitdem gut 500 Punkte in wenigen Tagen verloren. Der Grund: die Industrie weltweit ist in einer Rezession (vor allem in Deutschland aufgrund der extrem hohen Energiekosten), nur der Dienstleistungssektor schönt die Bilanz. Aber die Geschichte zeigt: das große Geld wird in der Industrie verdient, und läuft Industrie schlecht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das auch den Dienstleistungssektor mit nach unten zieht. Deutschland ist offiziell nun in der Rezession, das ist auch in den USA sehr deutlich wahrgenommen worden - daher ziehen US-Investoren, die 60% am deutschen Leitindex halten, Gelder ab. Die großen Tech-Werte aber sind inzwischen weniger Wachstums-Werte, sondern Zykliker, deren Umsätze mit der Konjunktur parallel laufen. Das ist der Grund, warum die Abschwächung der Wirtschaft die Tech-Blase zum Platzen bringen lassen wird..

Hinweise aus Video:

1. Dax: Es wird brenzlig – Die Bullen müssen diese Marke verteidigen

2. US-Schuldenobergrenze: Deal rückt näher, erste Details zeichnen sich ab

Das Video "Dax, Dow Jones schwach - Vorboten für Platzen der Tech-Blase!" sehen Sie hier..