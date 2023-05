Senna investiert in das Rebranding und die Expansion seiner Geschäftstätigkeit in den USA und Europa.

SÃO PAULO, 26. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Senna Brand wurde von Ayrton Senna gegründet und entwickelt, um Menschen vom Lebensstil des Fahrers zu inspirieren. Nach 33 Jahren möchte die neue Positionierung Menschen ermutigen, ihre Träume zu verfolgen. Mit einer neuen visuellen Identität und dem Slogan „Seek Your Truth" stärkt die Marke das Vermächtnis von Ayrton für Fans und neue Generationen.

Mit dem Slogan „Seek Your Truth" stärkt die Marke das Vermächtnis des Rennidols Ayrton Senna mit exklusiven Partnerschaften und Produkten.

„Ayrton hinterließ seinen Fans ein Erbe. Mit der Kampagne ‚Seek Your Truth' wollen wir diesen Weg fortsetzen und mehr Menschen mit seiner Geschichte inspirieren, insbesondere diejenigen, die zu seinen Lebzeiten noch gar nicht auf der Welt waren", sagt Bianca Senna, CEO von Senna Brands.

In den sozialen Netzwerken zeigen Videos, die die neue Positionierung präsentieren, die Stimme von Ayrton Senna, die durch KI nachgebildet wurde, und erzählen die wahren Geschichten von Menschen, die außergewöhnliche Dinge getan haben, während sie nach ihrer eigenen Wahrheit suchten. Sehen Sie sich die offiziellen Seiten unter Instagram an.

Brandneue Kooperationen, wie eine Serie in Partnerschaft mit Netflix, die für 2024 geplant ist, verstärken das Rebranding. Diese Partnerschaften haben neben dem Verkauf von Bildrechten mehr als 500 Millionen Dollar zum Ayrton Senna Institute beigetragen, das soziopädagogische Projekte unterstützt, die das Potenzial von mehr als 36 Millionen Schülern in Brasilien steigern.

Internationale Seek-Kollektion.

Die Seek-Kollektion wurde von Fans des Fahrers entwickelt, die weiterhin auf der Suche nach der besten Version von sich selbst sind. Um sich diese exklusiven Produkte anzusehen, besuchen Sie https://www.sennashop.com/en/collections/senna-s/

Über die Kampagne:

Der Schwerpunkt der Kampagne besteht darin, eine neue Ära für die Senna Brand zu errichten, die auf DNA und einem persönlichen Blick auf das Idol basiert, seine Inspiration und seine Suche nach Widerstandsfähigkeit sowohl auf als auch abseits der Rennstrecken. Zu diesem Zweck begann die Senna Brand, über die neue Positionierung auf seinen offiziellen Websites zu berichten und nutzte Partnerschaften mit Content- und Produktentwicklern, die immer von dem Erbe von Ayrton Senna und dem Slogan „Seek Your Truth" inspiriert wurden.

Informationen zur Senna Brand

Der Senna Brand wurde von Ayrton Senna selbst in den 1990ern entwickelt und verkörpert die Essenz des Fahrers, wie er sich Herausforderungen stellte und seine Leidenschaft für die Suche nach der besten Version seiner selbst sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke verfolgte. Mit ihrer neuen Positionierung hält sie die Erinnerung an Ayrton und seinen Einfluss in Partnerschaften und Veröffentlichungen lebendig, immer inspiriert durch das Vermächtnis eines der größten Formel-1-Fahrers aller Zeiten. Die Marke ist Teil von Senna Brands, einem Unternehmen, das von der Familie des dreimaligen Champions gegründet wurde.

Mehr Informationen über die Senna Brand finden Sie auf der offiziellen Website.

