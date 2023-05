Monetäre Sozialleistungen des Staates stiegen 2022 um +1,4 % gegenüber dem Vorjahr / Anstieg lag unter dem langjährigen Durchschnitt seit 1991 von +3,1 % und fiel auch geringer aus als in Vorjahren

WIESBADEN (ots) - Die monetären Sozialleistungen des Staates sind 2022 um 1,4 %

gegenüber dem Vorjahr gestiegen und haben sich damit im Vergleich zum

langjährigen Durchschnitt seit 1991 (+3,1 %) unterdurchschnittlich entwickelt.

Hierbei handelt es sich um die monetären Sozialleistungen des Staates in

jeweiligen Preisen in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

Der Anstieg fiel damit auch geringer aus als in den Jahren zuvor (2019: +5,2 %,

2020: +9,3 % und 2021: +1,8 %), wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. Der Verbraucherpreisindex verzeichnete im Jahr 2022 einen erheblich

stärkeren Zuwachs (+6,9 %), so dass sich real (preisbereinigt) ein Rückgang der

monetären Sozialleistungen ergibt.



Auch die Ausgaben des Staates insgesamt wuchsen mit 4,3 % im Jahr 2022 stärker

als die monetären Sozialleistungen, so dass der Anteil der monetären

Sozialleistungen an den Ausgaben des Staates insgesamt in 2022 auf rund 16,0 %

fiel. Im Vorjahr lag er noch um einen Prozentpunkt höher.