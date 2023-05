Berlin (ots) - Tolle Premiere für die nachhaltigste Lärmschutzwand der Welt.Diese entsteht gerade entlang der vierspurigen Bundesstraße B15 in Ergolding beiLandshut in Niederbayern. Das Besondere: Die Lärmschutzelemente für die 740Meter lange und drei Meter hohe Wand sind nicht mit Mineralwolle-Plattengefüllt, sondern mit so genannten Canwool (https://rau.de/de/produkt/canwool/)-Absorbern aus Hanf - und damit vollständig recycelbar. Erstmals überhauptwerden damit bei einer Lärmschutzmaßname Elemente verbaut, die zu 99,9 Prozentaus den nachwachsenden Rohstoffen Hanf und unbehandeltem Lärchenholz bestehen.Die innovativen Canwool-Elemente stammen vom Systemanbieter Rau.de(http://www.rau.de) mit Sitz in Berlin. Die Trägerkonstruktion ist ebenfalls ausLärchenholz.Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Ergoldings BürgermeisterAndreas Strauß (Freie Wähler) zeigten sich jetzt beim offiziellen Baubeginnentsprechend stolz: "Wir schützen nicht nur die Menschen in Ergolding-West undPiflas vor dem Lärm. Die Maßnahme hat auch Vorbildcharakter: Wir verwendenLärchenholz für die Konstruktion und Hanfwolle als Dämmmaterial. GeradeHanfwolle ist in der Herstellung CO2-neutral und bei einer späteren Erneuerungder Lärmschutzwand leicht zu entsorgen", stellte Christian Bernreiter dieBesonderheit des Projektes heraus.Die vierspurige Bundesstraße 15 ist im Nordosten von Landshut mit der B 299verknüpft und führt ab dort durch das Gebiet des Markts Ergolding zurAutobahnanschlussstelle Landshut/Essenbach. Der vierspurige Ausbau der B 15erfolgte bereits vor über 60 Jahren.Die Verkehrsbelastung beträgt auf der B 15 in diesem Bereich rund 30.000Fahrzeuge pro Tag. Dieser Verkehrsbelastung wird mit Lärmschutzmaßnahmen für dieAnwohnerinnen und Anwohner in Ergolding-West und Piflas begegnet. DieLärmbelastungen ermöglichen eine sogenannte Lärmsanierung.Pressekontakt:Henning KniefRau Lärmschutzwände Geosystem GBK GmbHWesthafenstraße 1, D-13353 BerlinTel.: +49 (0)30 397 488-64, Fax: +49 (0)30 397 488-66mailto:kontakt@rau.de, http://www.rau.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165025/5518134OTS: Geosystem GBK Gmbh