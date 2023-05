Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 11,53EUR gehandelt.

Singla sieht aktuell ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Die meisten der jüngsten Belastungsfaktoren - Frachtkosten, Verfügbarkeit von Komponenten, Rohstoffpreise und politischer Stillstand - besserten sich oder kehrten sich sogar zu Triebfedern um, so der Experte weiter. Gerade für 2025 sieht er noch Spielraum für die Schätzungen./ag/mis

Auftrieb gab eine Kaufempfehlung der Societe Generale. Die Stabilisierung der Lieferketten untermauere das Vertrauen in die Gewinnentwicklung, schrieb Analyst Rajesh Singla. Sein Kursziel ließ der Experte bei 16 Euro und damit knapp über dem bisherigen Jahreshoch von 15,63 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Nordex haben sich am Freitag um 3,9 Prozent erholt auf 11,655 Euro. Damit kehrten die Anteilsscheine des Herstellers von Windkraftanlagen an ihre einfache 200-Tage-Linie zurück, um die sie seit rund zwei Wochen schlingern.

AKTIE IM FOKUS Kaufempfehkung treibt Nordex wieder an 200-Tage-Linie

