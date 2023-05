UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach einem Kapitalmarkttag zur Tochter Kabi auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Das neue Management habe bereits deutliche Fortschritte gemacht und die Organisationsstruktur von Kabi verbessert, fasste Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Eindrücke von der Veranstaltung zusammen. Dadurch ergäben sich einfach zu erschließende Sparpotenziale, und die weitere finanzielle Entwicklung der Tochter lasse sich somit besser vorhersagen. Zudem sollten sich die angehobenen Ziele auch auf Gruppenebene positiv auswirken. Auch dürften die Markterwartungen jetzt steigen./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 16:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 26,40EUR gehandelt.



