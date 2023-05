Matrix ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die von Lygend Investment im September 2022 gegründet wurde. Lygend Investment ist auch der größte Anteilseigner der in Hongkong notierten Lygend Resources, die in der gesamten Wertschöpfungskette der Nickelindustrie tätig ist und sich sowohl mit dem Handel als auch mit der Produktion von Nickelprodukten beschäftigt. Lygend Resources hat auch gute Fortschritte bei der Belieferung der großen Marktteilnehmer der nachgelagerten neuen Energieindustrie gemacht.

Gemäß der Vereinbarung hat das Unternehmen 53.763.800 voll eingezahlte Stammaktien an Matrix zu einem Ausgabepreis von 0,11 AUD pro Aktie als Gegenleistung für eine Beteiligung von 9,99 % an VR8 ausgegeben, was einem Aufschlag von ~40 % auf den 30-Tage-VWAP am 3. Mai 2023 entspricht ("Strategische Investition"). Die Aktien wurden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rules 7.1 und 7.1A ausgegeben.

Nach der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen am 24. Mai 2023 hat das Unternehmen nun den Erhalt der freigegebenen Mittel gemäß dem verbindlichen Zeichnungsvertrag ("Vertrag") bestätigt, den das Unternehmen am 3. Mai 2023 bekannt gab.

VANADIUM RESOURCES LIMITED (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss einer Aktienplatzierung in Höhe von 5,91 Mio. AUD an Matrix Resources (Zhejiang) Co., Ltd ("Matrix"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd ("Lygend Investment", zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, die "Lygend-Gruppe"), bekannt zu geben.

VR8 schliesst erfolgreich eine strategische Platzierung in Höhe von 5,91 Millionen Dollar an Matrix Resources ab

