Innsbruck (ots) - Die Unternehmerische Hochschule® prämiert studentischeGeschäftsideen | Hohe Umsetzungsreife & Marktchancen ausschlaggebendAm MCI wird Erfindergeist belohnt: Jährlich zeichnet die UnternehmerischeHochschule® die besten Geschäfts- und Produktideen ihrer Studierenden mit demMCI Creativity Award aus. 79 Studierende unterschiedlicher Disziplinen undForschungsrichtungen stellten mit 35 spannenden Einzel- und Teameinreichungenihren Ideenreichtum, ihr unternehmerisches Potenzial und ihr gesellschaftlichesVerantwortungsbewusstsein in diesem Jahr unter Beweis.Die eingereichten Geschäftskonzepte wurden von einer Jury aus Expertinnen undExperten in einem anspruchsvollen mehrstufigen Auswahlverfahren begutachtet.Anhand mehrerer Kriterien wie Innovationsgrad, Nutzen, Potenzial undAlleinstellungsmerkmal wurden zehn Ideen in die finale Runde gewählt, wobei diefünf besten Konzepte mit Preisgeldern ausgezeichnet wurden. Ebenso wurden zweiSonderpreise ausgelobt: der Sonderpreis "Projekt mit dem größten sozialenImpact" und der Sonderpreis "Umsetzungsreifstes Konzept". Alle Finalist:innenerhielten zudem Abonnements für die Tageszeitung "Die Presse".Die Gewinner:innen und ihre Ideen:1. Platz : Stefan Dobler (Bachelor Digital Business & Software Engineering)BionicAI bietet Menschen mit Seheinschränkungen eine barrierefreie Möglichkeitzur Teilhabe am Berufs- und Bildungsalltag. Durch die innovative Kombination ausHard- und Software schafft die Smartphone-basierte Sehhilfe eine kostengünstigeund portable Alternative zu bestehenden Systemen.2. Platz : Jasmin Eder und Ruben Freiherr von Stein-Liebenstein zu Barchfeld(Master Medical Technologies)MIRA? ist ein Rehabilitationsgerät, das nach Lähmungserscheinungen der Handeingesetzt werden kann, um die Funktion und Sensitivität der Finger mittelsverschiedener Trainingsmodi wiederzuerlangen.3. Platz: Bhargav Pawar (Master Environmental, Process & Energy Engineering)Mit der "ZERO-Discharge" -Verfahrenstechnologie kann Abwasser derChemieindustrie durch katalytischer Nassoxidation vollständig gereinigt undwiederverwendet werden.4. Platz & Sonderpreis "Projekt mit dem größten sozialen Impact ": Carina Dirtl,Julia Wiesinger, Kristin Kruse, Inga Plum und Carina Steyerer (Master SozialeArbeit, Sozialpolitik & -management)Die unternehmerische Idee "Starke Soziale Arbeit in der (digitalen)Öffentlichkeit" beschäftigt sich damit, Soziale Arbeit sowie soziale Themen imdigitalen Raum sichtbarer zu machen, womit das Team nicht nur den vierten Platzerreichte, sondern auch mit dem Preis für den größten sozialen Impactausgezeichnet wurde.5. Platz: Pirmin Aster, Jan Kuhn, Matthias Falbesoner, Sascha Richter, JürgenZangerl und Dominik Zierler (Bachelor Digital Business & Software Engineering)Airlunch ist eine innovative Bestellplattform für Flughafenrestaurants, die esFlugbesatzungen und Flughafenmitarbeiter:innen ermöglicht, einfach, schnell undkosteneffizient Mahlzeiten zu bestellen und zu liefern.Sonderpreis "Umsetzungsreifstes Konzept ":Manuel Ferdik (Master Wirtschaftsingenieurwesen) , Dominik Mair, Michael Renzlerund Georg SaxlEvopix bietet mit concRead ein batterieloses Sensorsystem, das direkt inBauwerke einbetoniert wird und Messwerte wie Temperatur oder Feuchtigkeitdrahtlos nach außen sendet. Damit ist eine dauerhafte und zerstörungsfreieÜberwachung der strukturellen Integrität von Bauwerken möglich.Das MCI bedankt sich bei den Sponsoren und Partnern des Creativity Awards 2023für ihre Unterstützung: Startup.Tirol, Industriellenvereinigung Tirol,Tageszeitung "Die Presse", Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein undaws.Mehr Informationen & Fotos Klicken Sie hier(https://www.mci.edu/de/medien/news/5019-creativity-award-2023)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:patricia.pichler@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/5518166OTS: MCI Austria