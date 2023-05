UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Polo Tang passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine eigenen Prognosen an den guten Jahresstart des Telekommunikationsanbieters an. Dass die Geschäfte gut liefen, sei aber in dem Kurs bereits eingepreist. Damit sei die Bewertung angesichts der längerfristigen strukturellen Problemthemen im Mobilfunkgeschäft wenig attraktiv./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 11:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 11:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 23,24EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m