Die außergewöhnliche Château Haut-Brion Library, kuratiert von Domaine Clarence Dillon

„Mit jedem Schluck, über zwei Jahrtausende hinweg, war Chateau Haut-Brion ein privilegierter Zeuge unserer menschlichen Geschichte und in vielerlei Hinsicht der Vorfahre aller existierenden erlesenen Weine der Welt. Seit seinen Anfängen ist das Weingut auch eine Symbiose mit der Welt der Gastronomie eingegangen. Indem wir diesen einzigartigen Schatz einer Bibliothek auf unserem Weingut in Frankreich einrichten, legen wir Zeugnis von dieser edlen Vergangenheit ab und vereinen Dokumente, die wie Chateau Haut-Brion die Zeiten überdauert haben, um ihre eigene Geschichte zu erzählen und damit die Leidenschaft unserer Vorfahren widerzuspiegeln. Diese Sammlung vereint uns alle um einen ehrwürdigen metaphorischen Tisch, an dem wir an einem Sinnesbankett teilhaben, das die Jahrhunderte umspannt und weiterhin die Welt der erlesenen Weine und der Gastronomie inspiriert… bis zum heutigen Tag."

Prince Robert de Luxembourg

Auf diesem geschichtsträchtigen Boden kann sich das Weingut auch einer alten Verbindung mit der Welt der Gastronomie rühmen. Im Jahr 1666 eröffnete die Familie Pontac das Pontac's Head, eines der ersten gastronomischen Restaurants Europas. 1787 empfängt Joseph Fumel Thomas Jefferson auf seinem Anwesen. Im Jahr 1803 wird der „Louisiana Purchase" den damaligen Besitzer des Château Haut-Brion, den Prince de Talleyrand-Périgord, erneut mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten verbinden. Später wurde Talleyrand der meistbewunderte Gastgeber und Diplomat auf dem Wiener Kongress, nicht zuletzt wegen der Anwesenheit seines berühmten Küchenchefs Antonin Carême, der selbst zum ersten echten „Sternekoch" werden sollte.