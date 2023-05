Die Rechnung ist ganz einfach: Etwa drei- bis viermal so viel Kupfer benötigt ein Elektroauto gegenüber einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Dementsprechend dürfte die Nachfrage in den kommenden Jahren deutlich steigen. Schon im vergangenen Jahr stieg der globale Marktanteil von Elektroautos auf etwa 14 Prozent, wie eine Analyse der Internationalen Energieagentur zeigt. 2023 soll der Anteil schon auf 18 Prozent steigen. Dann wäre schon fast jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug weltweit mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet.

Dementsprechend verändern sich auch die Nachfragestrukturen. Größter Profiteur dieser Entwicklung ist der Rohstoff Kupfer. Denn neben dem Boom bei Elektroautos steht auch weltweit die Infrastruktur auf dem Prüfstand. Insbesondere in Europa und den USA ist der Bedarf an neuen Straßen, Brücken und Stromleitungen immens. Dementsprechend werden nun Investitionen nachgeholt, die lange von Regierungen verschlafen wurden.

Geht man nach den Schätzungen der IEA wird die Kupfernachfrage deshalb bis 2030 auf 32 Mio. Tonnen pro Jahr steigen. Das wären etwa 10 Mio. Tonnen mehr als im abgelaufenen Jahr. Dementsprechend ist der Bedarf an neuen Minen hoch. In einer Pole Position befindet sich hier Chile. Das Land ist mit einem Anteil an der globalen Minenproduktion von knapp 24 Prozent (2022) nicht nur der größte Produzent, sondern beherbergt auch die größten bekannten Reserven der Welt. Laut US Geological Survey (USGS) liegen diese bei 190 Mio. Tonnen und damit klar vor dem engsten Verfolger Australien mit 97 Mio. Tonnen.

In Chile hat sich auch Southern Hemisphere Mining aussichtsreiche Kupfervorkommen gesichert. Das Unternehmen fokussiert sich auf sein Flaggschiffprojekt Llahuin. Das Projekt verfügt bereits heute über eine Mineralressource von 169 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,4 % Kupferäquivalent. Mehr als 90 Prozent der Ressource fallen dabei in die höhere Kategorie M&I. Hier sind keine weiteren Explorationsarbeiten erforderlich. Das Ziel des Unternehmens ist es jedoch, die Ressource auf 300 Millionen Tonnen Erz zu erhöhen, um dann eine Vormachbarkeitsstudie für das gesamte Projekt zu veröffentlichen. Dies soll durch die Exploration von weiteren Bohrgebieten gelingen, die außerhalb der bekannten Ressource liegen.