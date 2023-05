NRW-Flughäfen sind im Aufwind

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Nach der Corona-Flaute sind Nordrhein-Westfalens Flughäfen weiter im Aufwind. Die sechs größten Airports in dem Bundesland verbuchten im März 1,1 Millionen abfliegende Passagiere und damit gut ein Drittel mehr als im Vorjahresmonat (0,8 Millionen), wie das Landesstatistikamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das Geschäftsniveau von vor der Pandemie ist allerdings noch nicht erreicht, im März 2019 waren es 1,6 Millionen Fluggäste gewesen. Der mit Abstand größte Airport in NRW ist in Düsseldorf, dahinter folgen Köln/Bonn, Dortmund, Weeze (Niederrhein), Münster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt./wdw/DP/mis