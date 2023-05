Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Maximilian Kraft ist der Gründer und Geschäftsführer derPersonalberatung pates AG. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Experte fürPersonalgewinnung Unternehmen aus der Pharmaindustrie und Medizintechnik dabei,schnell und planbar neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wie sie dabei künstlichintelligente Systeme wie KIs sinnvoll einsetzen können, verrät er in folgendemBeitrag.Der allgemeine Fachkräftemangel macht auch vor der Medizintechnik- undPharmabranche nicht halt, selten waren qualifizierte Fachkräfte derart schwierigzu finden. Doch über längere Zeit vakante Stellen belasten nicht nur dieBelegschaft durch Mehrarbeit, auch neu eingehende Aufträge können zunehmend nurmit Verzögerung bearbeitet werden, weil schlicht das Personal fehlt. VieleBranchen behelfen sich mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz,kurz KI, um einzelne Aufgabenbereiche zu automatisieren. Doch kann das auchUnternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern helfen? "KI-gestütztesRecruiting bietet in der Tat zahlreiche Vorteile", sagt Maximilian Kraft,Inhaber und Geschäftsführer der pates AG. "Richtig eingesetzt, ermöglicht KInicht nur eine schnellere Personalgewinnung, sondern kann auch für eineverbesserte Interaktion mit den Bewerbern und effizientere interne Prozessesorgen. Auch nach der Einstellung von Personal kann sie eingesetzt werden, umzum Beispiel Benefit-Systeme zu optimieren."Maximilian Kraft kennt die Situation der Branche genau: Mit seinerPersonalberatung und -agentur pates AG hat er es sich bereits vor Jahren zurAufgabe gemacht, geeignete Fach- und Führungskräfte sämtlicher Fachbereiche fürdie Unternehmen aus der Pharmaindustrie und Medizintechnik zu gewinnen. Dabeivermittelt das Team der pates AG nicht nur direkt geeignete Mitarbeiter an ihrezukünftigen Arbeitgeber, sondern hält für ihre Kunden bei etwaigen Engpässenauch einen Pool aus flexiblen Mitarbeitern und Freelancern bereit. Bei derPersonalvermittlung und -gewinnung setzt Maximilian Kraft zunehmend auch aufkünstlich intelligente Systeme. Welche Vorteile die Unternehmen vom Einsatz derKI in den verschiedenen Phasen der Personalsuche zu erwarten haben, hat er imFolgenden verraten.1. KI in der AnziehungsphaseIn Zeiten eines nahezu leergefegten Bewerbermarktes sollten sich die Unternehmenbesonders auf die sogenannten passiven Bewerber konzentrieren. Damit sindMitarbeiter in einer festen Anstellung gemeint, die zwar nicht aktiv auf derSuche nach einem neuen Job, bei einem entsprechenden Angebot jedoch offen füreinen Wechsel des Arbeitgebers sind. Hier kann KI eine wertvolle Hilfe bieten,