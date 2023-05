Von der Imagepflege zur Mitarbeitergewinnung Lucas Fischer erklärt, wie Employer Branding in der Logistik funktioniert (FOTO)

Gera (ots) - Lucas Fischer ist Experte auf dem Gebiet der Mitarbeitergewinnung

für Logistikunternehmen. Mit seiner Agentur TransLog Marketing unterstützt er

Spediteure dabei, eine überzeugende Arbeitgebermarke zu schaffen und durch

Onlinemarketing mehr qualifizierte Bewerber zu gewinnen. Hier erfahren Sie, wie

sich Unternehmen in der Logistikbranche erfolgreich als Arbeitgeber in Szene

setzen.



Ob harte Arbeitsbedingungen, geringe Bezahlung oder zu viele Überstunden - die

Logistikbranche hat mit zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen. Selbst hervorragende

Arbeitgeber müssen sich daher nicht nur gegen die Konkurrenz am Arbeitsmarkt,

sondern auch gegen das schlechte Image der Branche behaupten. "Gerade für

Logistikunternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, durch gezieltes

Employer Branding aktiv am eigenen Image zu arbeiten", betont Lucas Fischer. Er

ist Recruiting-Experte und unterstützt mit seiner Agentur TransLog Marketing

Speditionen dabei, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Er weiß damit genau,

dass eine starke Arbeitgebermarke eine wichtige Investition in die Zukunft des

Unternehmens bedeutet. Wie das Arbeitgeberbranding in der Logistikbranche

angegangen werden sollte, um die bestmöglichen Resultate zu erzielen, hat Lucas

Fischer im Folgenden zusammengefasst.